Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз

Про це написала нардепка, членкиня комітету Ірина Фріз.

"Сьогодні мало б відбутись закрите засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з обговоренням ключового для нашої обороноздатності питання - фінансове забезпечення Збройних сил України. Для участі в засіданні прибули міністр оборони та його заступники", – розповіла вона.

За її словами, була запланована дискусія стосовно видатків та потреб на оборону.

"Керівництво міністерства втратило 45 хв свого робочого часу через те, що Безугла зірвала закрите засідання Комітету, відмовляючись покидати залу і порушуючи регламент Верховної Ради України", – заявила Фріз.

Членкиня комітету додала: після переходу у відкритий формат комітет ознайомився з публічною частиною Шмигаля.