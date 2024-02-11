"Більше не міг перебувати на чужині": прикордонники затримали українця, який намагався повернутися з Молдови поза КПП
Українські прикордонники затримали жителя Одещини, який пішки намагався незаконно перетнути кордон та повернутися з Молдови в Україну
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Його прикордонники виявили за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою, після чого затримали.
"30-річний громадянин України поза пунктом пропуску пішки повертався в Україну. Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", - повідомляють в ДПСУ.
На чоловіка склали протокол про адміністративні правопорушення за "Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України".
Правове рішення ухвалить суд.
- Упродовж минулої доби, 10 лютого, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 69 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
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