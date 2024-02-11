"Більше не міг перебувати на чужині": прикордонники затримали українця, який намагався повернутися з Молдови поза КПП

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Його прикордонники виявили за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою, після чого затримали.

"30-річний громадянин України поза пунктом пропуску пішки повертався в Україну. Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", - повідомляють в ДПСУ.

На чоловіка склали протокол про адміністративні правопорушення за "Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України".

Правове рішення ухвалить суд.