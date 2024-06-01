Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я вважаю, що потрібно говорити з росіянами, які знаходяться за кордоном. Оскільки, це важливо з погляду розуміння певних наративів. А також здатності пояснити, чим відрізняються наші погляди на майбутнє. Адже, ще раз нагадати, що погляди пані Юлії Латиніної поділяє величезна кількість наших співвітчизників. Вони живуть у своїй бульбашці", - прокоментував Портников

На думку Портникова, війна може зупинитись, але українці можуть втратити державу

"Потрібно розуміти, що переважна більшість людей, які живуть на території України, погоджуються швидше з пані Латиніною, ніж з моїми поглядами. Це реальність. Оскільки, якби було інакше, то не було вибору 2019-го та 2010 років. Також це стосується й 1994 року. І якщо ми на це будемо закривати очі й думати, що в нас тут все прекрасно, то багато чого втратимо. Ми можемо навіть зупинити війну і програти державу. Саме тому, я вважаю, що розмовляти з російськими представниками потрібно й важливо зупиняти всі ці наративи", - додав він.

Журналіст також наголосив, що завжди готовий відповідати людям, які заявляють про громадянську війну між Україною та Росією.

"Як тільки я чую, що людина, яка є представником ліберальних та опозиційних поглядів, говорить, що в Україні триває громадянська війна з Росією і хоче про це говорити, то я готовий на це відповідати. Проте наголошую, що я не ініціюю жодних розмов. В моїй журналістській карʼєрі я ініціюю розмови тільки з чинними премʼєр-міністрами та президентами міжнародно визнаних держав. До того ж якщо я знаю, що ці люди є цікавими політиками, з якими цікаво вести розмову. Всі інші розмови я не ініціюю, окрім моїх колег, які є, до прикладу, майстрами культури", - додав він.

