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Біля Чернігова за унікальною технологією відбудують міст, який зруйнували росіяни

26 січня, 2024 п'ятниця
19:36
Суспільство Відбудова моста. Чернігівщина

Міст через річку Десна неподалік Чернігова, який збудують замість зруйнованого росіянами в березні 2022 року, буде зведений завдяки унікальним технологіям

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону.  На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", - йдеться у повідомленні.

Відбудова моста. Чернігівщина

Фото: Мінвідновлення

Відбудований об'єкт неподалік Чернігова стане найдовшим мостом через річку Десна. Його довжина –  628 метрів. Міст матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, а також проїзди для маломобільних груп населення. 

Відбудова моста. Чернігівщина

Фото: Мінвідновлення
 

  • 18 січня на Миколаївщині відбудували та відкрили міст через річку Інгулець, який був зруйнований унаслідок підриву Каховської ГЕС.
Теги:
Україна
Чернігів
Чернігівщина
Війна з Росією
Економіка
воєнні злочини Росії
відбудова України
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