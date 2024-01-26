Біля Чернігова за унікальною технологією відбудують міст, який зруйнували росіяни
Міст через річку Десна неподалік Чернігова, який збудують замість зруйнованого росіянами в березні 2022 року, буде зведений завдяки унікальним технологіям
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону. На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", - йдеться у повідомленні.
Фото: Мінвідновлення
Відбудований об'єкт неподалік Чернігова стане найдовшим мостом через річку Десна. Його довжина – 628 метрів. Міст матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, а також проїзди для маломобільних груп населення.
Фото: Мінвідновлення
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