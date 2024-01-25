Блогерка Алхім зняла відео під російську музику на фоні портретів загиблих українських воїнів
Блогерка Анна Алхім, відома своїми скандальними заявами про україномовних українців, обурила українців новим відео на тлі портретів загиблих захисників України
Відео вона поширила в Instagram.
Блогерка Анна Алхім, яка заявляла, що краще слухатиме Анну Асті, аніж "байрактарщину", продовжує просувати російську музику в Україні. Тепер вона поділилась відео, на якому радісно усміхається посеред вулиці у Хмельницькому, на якій вшановують памʼять загиблих захисників України.
Алхім покружляла на тлі портретів українських воїнів, загиблих на війні з російськими загарбниками, під трек російської співачки Макфи. Макфа - це тамбовський проєкт електронної музики в жанрі російського фолку.
Фото: Instagram Анни Алхім
Фото: Instagram Анни Алхім
Фото: Instagram Анни Алхім
Нещодавня аналітика показала, що прослуховування російської музики українцями принесло у бюджет країни-агресорки $5 млн у вигляді податків, тобто українці, які споживають російський контент, оплатили 10 тис. дронів для армії РФ.
Кілька місяців тому Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.
У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".
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