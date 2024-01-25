Блогерка Алхім зняла відео під російську музику на фоні портретів загиблих українських воїнів

Відео вона поширила в Instagram.

Блогерка Анна Алхім, яка заявляла, що краще слухатиме Анну Асті, аніж "байрактарщину", продовжує просувати російську музику в Україні. Тепер вона поділилась відео, на якому радісно усміхається посеред вулиці у Хмельницькому, на якій вшановують памʼять загиблих захисників України.

Алхім покружляла на тлі портретів українських воїнів, загиблих на війні з російськими загарбниками, під трек російської співачки Макфи. Макфа - це тамбовський проєкт електронної музики в жанрі російського фолку.

Фото: Instagram Анни Алхім

Фото: Instagram Анни Алхім

Фото: Instagram Анни Алхім

Нещодавня аналітика показала, що прослуховування російської музики українцями принесло у бюджет країни-агресорки $5 млн у вигляді податків, тобто українці, які споживають російський контент, оплатили 10 тис. дронів для армії РФ.

Кілька місяців тому Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".