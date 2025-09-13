Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з партії "Єропейська Солідарність", що виступив в ролі організатора візиту.

Джонсон, зокрема, разом з одеситами зустрів світанок на пляжі Ланжерон під живу музику Ігоря Янчука, а також сфотографувався біля Англійського клубу, що є однією з архітектурних перлин міста.

Борис Джонсон біля історичної будівлі Англійського клубу в Одесі, фото: тг Олексія Гончаренка

Супроводжує британського експрем'ра, як інформує Гончаренко, Майкл Ентоні Ешкрофт, барон і лорд, підприємець і благодійник.

Борис Джонсон та барон Майкл Ентоні Ешкрофт зустрічають світанок на пляжі Ланжерон, фото: стопкадр з аматорської зйомки на телефон

"Теж вельми цікавий політик. Він один із фінансистів консервативної партії, колишній заступник її голови. Уродженець Белізу, вчений-соціолог, талановитий публіцист. І мільярдер — із віллами та яхтами. Претендував на посаду в кабінеті Девіда Кемерона, а коли нічого не отримав, опублікував книжку з критикою останнього. Він — один із давніх прихильників України, який активно підтримує ініціативи, спрямовані на допомогу нашій країні. Також брав участь у найбільшому форумі з безпеки в чорноморському регіоні — Black Sea Security Forum, який проходив в Одесі", - пише одеська газета "Думська".