Бучанська громада повністю позбулася церков Московського патріархату
У Бучанській громаді, що на Київщині, у суботу, 10 лютого, остання церква Московського патріархату перейшла до Православної церкви України
Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.
За його словами, на зборах релігійної громади у селі Здвижівка Бучанської громади мешканці ухвалили рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України. За це рішення одноголосно проголосували 80 людей. Таким чином, Бучанська громада повністю позбулася церков Московського патріархату.
"Це була остання церква у громаді, яка волевиявила перейти до Православної Церкви України. Тож у межах нашої громади не залишиться жодного сліду Московії. Вітаємо таке рішення релігійної громади! Нас нічого не має повʼязувати з агресором. Це відчувають усі. І такі рішення - тому доказ", - написав Федорчук.
- 12 серпня мешканці Бучі вперше проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України.
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