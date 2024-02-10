Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, на зборах релігійної громади у селі Здвижівка Бучанської громади мешканці ухвалили рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України. За це рішення одноголосно проголосували 80 людей. Таким чином, Бучанська громада повністю позбулася церков Московського патріархату.

"Це була остання церква у громаді, яка волевиявила перейти до Православної Церкви України. Тож у межах нашої громади не залишиться жодного сліду Московії. Вітаємо таке рішення релігійної громади! Нас нічого не має повʼязувати з агресором. Це відчувають усі. І такі рішення - тому доказ", - написав Федорчук.