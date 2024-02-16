Буде свіжо: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідних та коли чекати потепління
На вихідних, 17 та 18 лютого, в Україні буде свіжа погода: найтепліше буде у західних областях, а мешканцям східних регіонів потрібно бути готовими до "мінусів"
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, на вихідних погода буде свіжою. У ніч на 17 лютого прогнозується -4...+2 °C, на сході: -6...-8 °C. Вдень суботи потепліє до +2...+5 °C. Найхолодніше буде на сході. Там температура коливатиметься від -2...+2 °C. Найтепліше - в західних областях, +7...+12 °C.
"17 лютого в Україні без опадів, у східних областях та у південній частині навіть буде сонячно", - зазначила Діденко.
Погода в неділю
Синоптикиня повідомила, що в неділю, 18 лютого, погода особливо не зміниться, можливе лише похолодання у західних областях: температура впаде до +3...+7 °C.
Крім того, пройдуть невеликі дощі або мокрий сніг, але вже у другій половині дня на заході та півночі опади припиняться.
Погода в столиці
У Києві 17 лютого погода буде помірною: вночі 0...-2 °C, вдень +4...+6 °C. Опадів не буде.
З ночі до обіду неділі у столиці очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Крім того, уночі буде тепліше, ніж удень. Температура опуститься з +3...+5 °C до +1...+3 °C.
Коли чекати потепління
На наступному тижні в Україні переважатиме прохолодна погода, проте найближче потепління прогнозують 23-24 лютого.
- 13 лютого у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря: вона виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і була вищою за кліматичну норму на 9,4°С.
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