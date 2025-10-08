Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
Ексклюзив

"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам

Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
19:54
Суспільство Олег Синютка

Продовжити повноваження місцевим органами влади - це більш правильно, ніж просто дати можливість ОП ввести по всій країні військово-цивільні адміністрації

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України від "ЄС" Олег Синютка в етері Еспресо. 

Він прокоментував постанову Верховної Ради про безперервну роботу місцевої влади під час війни, де підкреслюється неможливість виборів на час воєнного стану та підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів до наступних виборів.

"На жаль, в Україні була інша альтернатива. Була альтернатива або продовжити повноваження цим місцевим радам, або центральна влада запровадить військово-цивільні адміністрації в кожному місті, в кожному населеному пункті. І сьогоднішня влада в Україні живе бажанням встановлення авторитаризму", - сказав нардеп.

На його думку, централізація у всіх сферах життя - це підкилимне бажання сьогоднішніх представників центральної влади.

"І коли дискусія була чи будуть військово-цивільні адміністрації, чи будуть продовження повноважень місцевим органам влади, я категорично виступаю за те, щоби продовжити повноваження місцевим органам влади. Чи вони ідеальні? Точно ні. Чи є серед них корупціонери? На жаль, точно так. Але коли стоїть така дилема: оформити диктатуру в країні, чи дати можливість все-таки людям в громадах безпосередньо керувати. Хоч з урізаними повноваженнями, з відсутністю коштів, дуже часто з негідниками, які є в тих чи інших органах влади місцевого рівня". - заявив Синютка.

Він вважає, в цій ситуації це більш правильний крок, ніж просто дати можливість Офісу президента ввести в кожному населеному пункті військово-цивільну адміністрацію.

"Тоді нам не бачити ні Європи, ні Європейського Союзу, ні НАТО. Оця дилема, яку вирішила ця сьогоднішня постанова Верховної Ради України", - підсумував нардеп.

Теги:
Україна
Верховна Рада
вибори
Олег Синютка
Європейська солідарність
Великий ефір Василя Зими
Читайте також:
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
VERES HILL
Автор
26 вересня, 2025 п'ятниця
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:51
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 8 жовтня: куди прямують
20:29
вогонь, полум'я, пожежа
У Києві стався вибух у квартирі житлового будинку: є загиблий
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:40
Від початку доби відбулося 107 боїв, з них 25 - на Покровському напрямку
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:40
Ексклюзив
Молдова
Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
Більше новин
