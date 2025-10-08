"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам

Таку думку висловив народний депутат України від "ЄС" Олег Синютка в етері Еспресо.

Він прокоментував постанову Верховної Ради про безперервну роботу місцевої влади під час війни, де підкреслюється неможливість виборів на час воєнного стану та підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів до наступних виборів.

"На жаль, в Україні була інша альтернатива. Була альтернатива або продовжити повноваження цим місцевим радам, або центральна влада запровадить військово-цивільні адміністрації в кожному місті, в кожному населеному пункті. І сьогоднішня влада в Україні живе бажанням встановлення авторитаризму", - сказав нардеп.

На його думку, централізація у всіх сферах життя - це підкилимне бажання сьогоднішніх представників центральної влади.

"І коли дискусія була чи будуть військово-цивільні адміністрації, чи будуть продовження повноважень місцевим органам влади, я категорично виступаю за те, щоби продовжити повноваження місцевим органам влади. Чи вони ідеальні? Точно ні. Чи є серед них корупціонери? На жаль, точно так. Але коли стоїть така дилема: оформити диктатуру в країні, чи дати можливість все-таки людям в громадах безпосередньо керувати. Хоч з урізаними повноваженнями, з відсутністю коштів, дуже часто з негідниками, які є в тих чи інших органах влади місцевого рівня". - заявив Синютка.

Він вважає, в цій ситуації це більш правильний крок, ніж просто дати можливість Офісу президента ввести в кожному населеному пункті військово-цивільну адміністрацію.

"Тоді нам не бачити ні Європи, ні Європейського Союзу, ні НАТО. Оця дилема, яку вирішила ця сьогоднішня постанова Верховної Ради України", - підсумував нардеп.