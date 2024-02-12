Чарльз III уперше після оголошення про рак зʼявився на публіці

Про це пише CNN.

Король Великої Британії Чарльз III здійснив свою першу публічну прогулянку після того, як у нього діагностували рак, відвідавши церкву разом із королевою Каміллою.

Король помахав глядачам, йдучи в неділю вранці до церкви Святої Марії Магдалини в маєтку монарха Сандрінгем у східній Англії.

5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку, і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Це було виявлено після того, як минулого місяця його госпіталізували до лондонської лікарні для корекції збільшення простати, повідомили в палаці.

Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу у короля. Лікарі порадили йому відмовитися від обов'язків, але в палаці підкреслили, що він продовжуватиме виконувати державні обов'язки та працювати з документами.

Очікується, що Чарльз продовжуватиме отримувати свої щоденні червоні коробки з державними паперами, щоб він міг продовжувати роботу з державними документами вдома. Очікується, що принц Вільям, син Чарльза і спадкоємець престолу, і королева Камілла візьмуть на себе більше публічних заходів через відсутність Чарльза.

Тим часом його син принц Гаррі здійснив короткий візит до Великої Британії на початку цього тижня.