Чарльз III уперше після оголошення про рак зʼявився на публіці
Король Великої Британії Чарльз здійснив першу публічну прогулянку після діагностування раку, відвідавши церкву разом із королевою Каміллою
Про це пише CNN.
Король Великої Британії Чарльз III здійснив свою першу публічну прогулянку після того, як у нього діагностували рак, відвідавши церкву разом із королевою Каміллою.
Король помахав глядачам, йдучи в неділю вранці до церкви Святої Марії Магдалини в маєтку монарха Сандрінгем у східній Англії.
5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку, і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Це було виявлено після того, як минулого місяця його госпіталізували до лондонської лікарні для корекції збільшення простати, повідомили в палаці.
Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу у короля. Лікарі порадили йому відмовитися від обов'язків, але в палаці підкреслили, що він продовжуватиме виконувати державні обов'язки та працювати з документами.
Очікується, що Чарльз продовжуватиме отримувати свої щоденні червоні коробки з державними паперами, щоб він міг продовжувати роботу з державними документами вдома. Очікується, що принц Вільям, син Чарльза і спадкоємець престолу, і королева Камілла візьмуть на себе більше публічних заходів через відсутність Чарльза.
Тим часом його син принц Гаррі здійснив короткий візит до Великої Британії на початку цього тижня.
- 18 січня стало відомо, що у короля Великої Британії виявили пухлину простати. У Букінгемському палаці публічно озвучили діагноз, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження.
- 27 січня повідомлялося, що Чарльз III пройшов курс лікування після того, як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня. А вже 4 лютого король Великої Британії відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції.
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