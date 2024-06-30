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Через спеку 1 липня графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби

30 червня, 2024 неділя
20:11
Суспільство світло

У понеділок, 1 липня, по Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Причиною назвали зростання споживання електроенергії через спекотну погоду.

"1 липня заходи обмеження споживання будуть застосовуватися протягом усієї доби. Причина - зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.

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  • Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що реальні прогнози щодо годин зі світлом взимку потрібно робити наприкінці серпня, проте існує ймовірність дефіциту у районі 30-35%.
  • Російська окупаційна армія загалом атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК понад 180 разів. Втрачено 90% потужностей.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
Економіка
Енергетика
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