Через спеку 1 липня графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби

Про це повідомляє Укренерго.

Причиною назвали зростання споживання електроенергії через спекотну погоду.

"1 липня заходи обмеження споживання будуть застосовуватися протягом усієї доби. Причина - зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.

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