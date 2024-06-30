Через спеку 1 липня графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
У понеділок, 1 липня, по Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії
Про це повідомляє Укренерго.
Причиною назвали зростання споживання електроенергії через спекотну погоду.
"1 липня заходи обмеження споживання будуть застосовуватися протягом усієї доби. Причина - зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.
Читайте також: Як не отруїтись під час тривалих вимкнень світла: поради епідеміолога
- Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що реальні прогнози щодо годин зі світлом взимку потрібно робити наприкінці серпня, проте існує ймовірність дефіциту у районі 30-35%.
- Російська окупаційна армія загалом атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК понад 180 разів. Втрачено 90% потужностей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.25Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе