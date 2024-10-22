"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що відповідальність за ситуацію із МСЕК лежить на міністрі охорони здоров’я Вікторові Ляшку
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Чому ніхто нічого не бачив, просто не надавали значення цій всій історії. Давайте говорити відверто, чим закінчиться сьогоднішнє дійство: генеральний прокурор подав у відставку. А чому генеральний прокурор, хіба він роздавав інвалідність? Я вважаю, що питання МСЕК - це цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я Ляшка. А чому він не подав у відставку? Це ж його люди видавали липові довідки, якщо вірити, що ці всі групи липові", - вважає він.
Також Ігор Лапін вважає, що чинний Кримінальний кодекс має всі необхідні статті для притягнення до відповідальності у випадку із МСЕК.
"А скажіть будь-ласка, у нас тепер для МСЕК окрема буде кримінальна стаття, для прокурорів ще одна окрема? У нас є в кримінальному кодексі дуже непоганий, вичерпний перелік статей за незаконне збагачення. Також за посадовий підлог є статті, нам не треба додаткових статей вводити, і зараз городити город, формуючи якийсь новий закон. Бо ризики формування нового закону полягають в тому, що у відповідності до основоположних таких речей, які називаються Конституція, закон, якщо він іде на потяжчення відповідальності, зворотної сили не має. Що вони хочуть змінювати, який закон в кодексі, яку статтю вони хочуть змінювати? У нас отак (показує вище голови, - ред.) є статей, за якими можна сьогодні тих МСЕК разом з прокурорськими кадрами звинуватити в створенні злочинної організації для нанесення державі збитків в особливо великих розмірах. А під час періоду воєнного стану це ще може бути як обтяжуюча обставина. У нас же для корупціонерів нібито так само, як і для військових, посилили покарання. Тільки чомусь військові в тюрмі, а корупціонери під заставою гуляють, ну, левова частина з них", - наголосив офіцер ЗСУ.
- У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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