"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чому ніхто нічого не бачив, просто не надавали значення цій всій історії. Давайте говорити відверто, чим закінчиться сьогоднішнє дійство: генеральний прокурор подав у відставку. А чому генеральний прокурор, хіба він роздавав інвалідність? Я вважаю, що питання МСЕК - це цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я Ляшка. А чому він не подав у відставку? Це ж його люди видавали липові довідки, якщо вірити, що ці всі групи липові", - вважає він.

Також Ігор Лапін вважає, що чинний Кримінальний кодекс має всі необхідні статті для притягнення до відповідальності у випадку із МСЕК.

"А скажіть будь-ласка, у нас тепер для МСЕК окрема буде кримінальна стаття, для прокурорів ще одна окрема? У нас є в кримінальному кодексі дуже непоганий, вичерпний перелік статей за незаконне збагачення. Також за посадовий підлог є статті, нам не треба додаткових статей вводити, і зараз городити город, формуючи якийсь новий закон. Бо ризики формування нового закону полягають в тому, що у відповідності до основоположних таких речей, які називаються Конституція, закон, якщо він іде на потяжчення відповідальності, зворотної сили не має. Що вони хочуть змінювати, який закон в кодексі, яку статтю вони хочуть змінювати? У нас отак (показує вище голови, - ред.) є статей, за якими можна сьогодні тих МСЕК разом з прокурорськими кадрами звинуватити в створенні злочинної організації для нанесення державі збитків в особливо великих розмірах. А під час періоду воєнного стану це ще може бути як обтяжуюча обставина. У нас же для корупціонерів нібито так само, як і для військових, посилили покарання. Тільки чомусь військові в тюрмі, а корупціонери під заставою гуляють, ну, левова частина з них", - наголосив офіцер ЗСУ.