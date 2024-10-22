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"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК

Марина Клюєва
22 жовтня, 2024 вiвторок
21:57
Суспільство Віктор Ляшко

Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що відповідальність за ситуацію із МСЕК лежить на міністрі охорони здоров’я Вікторові Ляшку

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Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"Чому ніхто нічого не бачив, просто не надавали значення цій всій історії. Давайте говорити відверто, чим закінчиться сьогоднішнє дійство: генеральний прокурор подав у відставку. А чому генеральний прокурор, хіба він роздавав інвалідність? Я вважаю, що питання МСЕК - це цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я Ляшка. А чому він не подав у відставку? Це ж його люди видавали липові довідки, якщо вірити, що ці всі групи липові", - вважає він.

Також Ігор Лапін вважає, що чинний Кримінальний кодекс має всі необхідні статті для притягнення до відповідальності у випадку із МСЕК.

"А скажіть будь-ласка, у нас тепер для МСЕК окрема буде кримінальна стаття, для прокурорів ще одна окрема? У нас є в кримінальному кодексі дуже непоганий, вичерпний перелік статей за незаконне збагачення. Також за посадовий підлог є статті, нам не треба додаткових статей вводити, і зараз городити город, формуючи якийсь новий закон. Бо ризики формування нового закону полягають в тому, що у відповідності до основоположних таких речей, які називаються Конституція, закон, якщо він іде на потяжчення відповідальності, зворотної сили не має. Що вони хочуть змінювати, який закон в кодексі, яку статтю вони хочуть змінювати? У нас отак (показує вище голови, - ред.) є статей, за якими можна сьогодні тих МСЕК разом з прокурорськими кадрами звинуватити в створенні злочинної організації для нанесення державі збитків в особливо великих розмірах. А під час періоду воєнного стану це ще може бути як обтяжуюча обставина. У нас же для корупціонерів нібито так само, як і для військових, посилили покарання. Тільки чомусь військові в тюрмі, а корупціонери під заставою гуляють, ну, левова частина з них", - наголосив офіцер ЗСУ.

  • У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
Теги:
Новини
Україна
РНБО
корупція в Україні
Війна з Росією
Віктор Ляшко
Офіс генпрокурора
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