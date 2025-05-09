Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Безумовно, членство в Європейському Союзі буде в тому числі і безпековою компонентою для майбутнього України. Чи це стане безпековою гарантією…мені видається, про це ще зарано говорити. Тому що, напевно, не тільки сам Північноатлантичний альянс, а до певної міри й Європейський Союз — з погляду його оборонної та безпекової функцій — змінюватимуться й розвиватимуться. Але паралельно будуть розвиватися ось ці коаліції охочих, незалежно від України, які будуть об'єднувати зусилля на європейському континенті, які будуть об'єднувати зусилля для вирішення тих чи інших безпекових питань", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що "у цій канві… Україна знайде своє місце, і членство в Європейському Союзі буде однією з частин цієї безпекової канви, парасольки".

Про майбутнє України в ЄС

Говорячи про майбутнє України у Європейському Союзі, нардепка зауважила, що країна потребуватиме підтримки з боку ЄС.

"Розуміємо, що багато в чому нам потрібно буде розраховувати на допомогу Європейського Союзу з точки зору відбудови, з точки зору поновлення наших економічних спроможностей, з точки зору налагодження різних процесів всередині України, але одночасно, я дуже хочу вірити в те, що ми зможемо пройти ті внутрішні реформи, які нам дозволять заходити в Європейський Союз з гордо піднятою головою і не бути таким такого типу ізгоєм, як Угорщина на сьогодні", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.