Данілов стане послом України в Молдові, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави у Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своє подальшої роботи", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Молдова для України вагома держава з погляду безпекових викликів та двосторонньої взаємодії.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.

Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.

Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО - Олександра Литвиненка.