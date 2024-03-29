Данілов стане послом України в Молдові, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський погодив призначення Олексія Данілова послом України в Молдові
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави у Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своє подальшої роботи", - сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Молдова для України вагома держава з погляду безпекових викликів та двосторонньої взаємодії.
Що передувало
Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.
Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.
Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО - Олександра Литвиненка.
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