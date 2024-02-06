Данілов заявив, що вибори відбудуться "коли здобудемо перемогу у цій війні"
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не можна буде провести вибори поки діє воєнний стан
Про це він заявив в ефірі "24 каналу".
"Вибори ми проведемо вже тоді, коли здобудемо перемогу у цій війні", - сказав секретар РНБО.
Він нагадав, що під час дії воєнного стану в країні не можливо провести вибори. Тому варто дочекатись перемоги України.
- У середині січня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення.
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