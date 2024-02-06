Данілов заявив, що вибори відбудуться "коли здобудемо перемогу у цій війні"

Про це він заявив в ефірі "24 каналу".

"Вибори ми проведемо вже тоді, коли здобудемо перемогу у цій війні", - сказав секретар РНБО.

Він нагадав, що під час дії воєнного стану в країні не можливо провести вибори. Тому варто дочекатись перемоги України.