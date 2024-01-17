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"Рішення всіх гілок влади": Стефанчук поставив крапку в питанні виборів під час війни

17 січня, 2024 середа
16:21
Україна Руслан Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Стефанчук зазначив, що консультувався з питання проведення виборів під час війни з міжнародними партнерами, оскільки наша Конституція цього не передбачає.

До того ж, на думку спікера ВР, "проведення виборів під час війни може розсварити українське суспільство".

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи ухвалено остаточне рішення про непроведення виборів, Стефанчук сказав: "Так, це консенсусне рішення всіх гілок влади. Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни".

Вибори під час війни: що відомо

У травні 2023 року очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас низка громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.

3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.

7 листопада у ЦВК заявили, що вибори під час воєнного стану проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов'язки до закінчення дії цього правового режиму.

Верховна Рада
вибори
Війна з Росією
Воєнний стан
Руслан Стефанчук
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