ДБР прийшло з обшуками до Одеського БЕБ, - ЗМІ

Про це повідомляють джерела видань РБК-Україна, NV та 24 Каналу в правоохоронних органах.

Зазначається, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів у рамках справи про махінації з зерном.

У рамках справи розслідується уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів. Це завдало збитків державі на понад 10 млрд грн.

Підозрюється, що різниця в сумах ішла до кишень посадовців. Імовірно, йдеться про керівників місцевого БЕБ, митниці та Одеської прокуратури