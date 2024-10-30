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ДБР прийшло з обшуками до Одеського БЕБ, - ЗМІ

Світлана Кравченко
30 жовтня, 2024 середа
14:23
Суспільство

У середу, 30 жовтня, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до Одеського Бюро економічної безпеки через справу про махінації з зерном

Зміст

Про це повідомляють джерела видань РБК-Україна, NV та 24 Каналу в правоохоронних органах.

Зазначається, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів у рамках справи про махінації з зерном.

У рамках справи розслідується уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів. Це завдало збитків державі на понад 10 млрд грн. 

Підозрюється, що різниця в сумах ішла до кишень посадовців. Імовірно, йдеться про керівників місцевого БЕБ, митниці та Одеської прокуратури

  • У квітні ДБР викрило п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях. Вони організували велику схему вимагання грошей за видачу сертифікатів для зернотрейдерів. Ділки отримували щомісячно понад 160 тисяч доларів.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Одеса
Одещина
ДБР
БЕБ
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