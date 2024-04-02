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Організували схему поборів з експортерів "зернового коридору": ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби

2 квітня, 2024 вiвторок
13:34
Кримінал ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби

Державне бюро розслідувань викрило посадовців Держпродспоживслужби Одеської та Запорізької областей, які щомісяця заробляли мільйони гривень на експортерах "зернового коридору"

Про це повідомляє пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора.

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби двох областей організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.

"Фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов’язків. До її складу входило понад 11 людей, серед них керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Фото: Державне бюро розслідувань


Також до складу групи входили по двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби двох областей, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

"За даними слідства, інспектор Держпродспоживслужби в Запорізькій області з двома спільниками вимагали у директора підприємства 22 500 доларів США за організацію внесення відомостей щодо суб’єкта господарювання у Загальнодержавний реєстр осіб, які планують експорт кукурудзи до Китайської Народної Республіки", - повідомляють правоохоронці.

Щодо інспекторів Одеської області, вони налагодили корупційний механізм по видачі фітосанітарних сертифікатів для експорту сільськогосподарської продукції за кордон без реального відбору проб з партії сільгосппродукції.

За попередніми оцінками, "ділки" отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад 160 тис. доларів.

У різних регіонах України проведено 60 обшуків під час яких вже знайдено та вилучено понад 100 тис. доларів та 500 тис. грн від незаконної діяльності, вилучено 8 автомобілів еліт-класу.

Фото: Державне бюро розслідувань

що інспектор Держпродспоживслужби в Запорізькій області з двома спільниками вимагали у директора підприємства 22500 доларів США за організацію внесення відомостей щодо суб’єкта господарювання у Загальнодержавний реєстр осіб, які планують експорт кукурудзи до Китайської Народної Республіки.

Затримано п’ятьох учасників злочинної групи та повідомлено їм про підозри в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України)

Також планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки.

Слідчі дії продовжуються.

  • 19 червня 2023 року стано відомо, що під час отримання "щомісячного" хабаря правоохоронці затримали керівників Держпродспоживслужби Харківської області. Чиновники погрожували місцевим підприємцям.
Теги:
Україна
Одещина
зерно
Запорізька область
ДБР
Офіс генпрокурора
зернові
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