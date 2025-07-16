ДБР прокоментувало обшуки в квартирі матері загиблого льотчика Андрія Джуса в межах справи Шабуніна

Про це написав журналіст Володимир Горковенко.

За його словами, Бюро провело обшуки, оскільки Шабунін допомагав Лілії Авер’яновій після загибелі її сина Андрія Джуса.

"Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справи Віталія Шабуніна. Просто тому, що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку у квартирі, яка належить Лілії Авер’яновій – мамі Джуса. Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могили загиблого і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого Героя України, котрий це звання отримав посмертно", – заявив він.

За словами журналіста, Аверʼянова сприйняла цю ситуацію з обуренням.

"У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці верховного головкома і що "замовлення" цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби-то особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої "посадки" активіста. Ну, щоб інші боялися…" – додав Горковенко.

Інформацію про обшуки Суспільному також підтвердила Лілія Авер'янова. За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири "Джуса" в Харкові 11 липня. Жінка каже, що представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави.

"Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", – розповіла Лілія Авер'янова.

Жінка додала, що в той час була в Києві та "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили. Ключі від квартири мала сусідка, яка й відчинила двері.

"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", - зазначила Лілія Авер'янова.

Мама "Джуса" розповіла, що в згаданій квартирі часто зупиняються друзі, які приїхали в Харків по роботі. Тимчасовий прихисток у ній був і для Віталія Шабуніна.

"У місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати "Джуса".

Вона зазначила, що наказала слідчим не чіпати її особисті речі та її сина, а від згаданої ситуації мала стрес.

"Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу - ганьба", - прокоментувала жінка.

Коментар ДБР

У Державному бюро розслідувань прокоментували обшуки у квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової через кілька годин після того, як інформацію про це поширили низка медіа.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі журналістам зазначила, що слідчі дії проводили, оскільки голова ЦПК Віталій Шабунін тимчасово проживав у згаданій квартирі.

"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду", - сказала речниця ДБР.

За словами Сапьян, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.

​ "ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до пам’яті загиблих Героїв", – додала Тетяна Сапьян.

Справа Шабуніна

У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки в громадського діяча Віталія Шабуніна за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило йому про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Водночас у Центрі вважають: декілька днів тому Шабуніна спеціально перевели подалі від Києва та Харкова, аби адвокати не змогли вчасно приїхати на місце обшуку.

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", – заявляє ЦПК.

15 липня у Печерському суді міста Києва відбулося засідання суду в справі керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якому ДБР раніше оголосило підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.