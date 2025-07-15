Справа керівника ЦПК Віталія Шабуніна: суд обрав запобіжний захід

Про це повідомили у ЦПК.

11 липня ДБР оголосило Шабуніну про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід керівнику ЦПК у вигляді особистих зобовʼязань терміном дії до 20 серпня.

Таким чином, Шабунін повинен прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

"З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслета. Під час обрання запобіжки суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК", – кажуть у ЦПК.

Адвокат Шабуніна про судове засідання

"Позиція сторони захисту в цій справі полягає в тому, що ми вважаємо підозру абсолютно необґрунтованою. Сьогоднішнє судове засідання і форму звернення з тим клопотанням в якій воно було подане до суду вважаємо спеціальною штучною маніпуляцією спрямованою на те, щоб отримати для себе констатацію підтвердження обґрунтованості підозри", - сказав адвокат Шабуніна Сергій Руконь.

Як повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо, він зазначив, що при наявності тих доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, розраховувати на більш жорсткий запобіжний захід було абсолютно неможливо. Адвокат також назвав перспективною можливість оскарження рішення слідчого судді.

Руконь наголосив, що процедура проведення обшуків без звернення з клопотанням та ухвали стала надто поширеною практикою, однак можлива лише у трьох випадках: переслідування підозрюваного\обвинуваченого, в разі необхідності збереження життя і здоровʼя людей, і в разі збереження майна. За словами адвоката сторона обвинувачення маніпулює третім випадком.

"Ми розуміли, що процедура полягає в тому, щоб обшуки надалі були подані до суду для перевірки законності їх проведення, ще вчора ми подали відповідні клопотання до Печерського і Шевченківського районного судів, а також до ДБР і органів прокуратури для того, щоб взяти участь в розгляді вказаних клопотань. Де мати змогу надати суду, для обʼєктивності, аргументи сторони захисту, і аргументи зокрема мого підзахисного про незаконність або окремі обставини які взагалі можуть мати значення для оцінки законності проведення вказаних обшуків", - повідомив він.

Позиція сторони обвинувачення

Кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо повідомила, що прокурор Балан Михайло підкреслив, що підставність та законність проведених обшуків 11 липня була підтверджена судом, і ніяких порушень з боку правоохоронних органів не виявлено.

Він зазначив, що слідчі проведуть огляд техніки, яка була вилучена в результаті обшуків, на предмет наявності інформації, яка може стосуватися даного кримінального провадження, і після цього її повернуть власникам.

"Щодо звинувачень у політичному тиску. Давайте будемо відверті, наш підозрюваний не є політиком. Слідчим здійснювалось досудове розслідування, упродовж 1,5 року, зібрані достатні докази, на підставі яких йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, обґрунтованість якої сьогодні перевірена та підтверджена судом при обранні йому запобіжного заходу", - додав прокурор.

Підозра про ухиляння від служби

Кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо повідомила із зали суду, що захист Шабуніна надав листи від ексголови НАЗК Новікова про необхідність його відрядження. Безпосередній начальник Віталія також знав про це відрядження.

Але слідчі ДБР не допитали про це не тільки Віталія, а й тодішніх керівників НАЗК Новікова та Ситника.

Водночас прокуратура заперечує проти долучення протоколів допиту, які підтверджують, що Шабунін все ж виконував роботу в НАЗК. Суддя також відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують це.

О 18:50 суддя Гречана вийшла у нарадчу кімнату.

Хід засідання суду

"Важливо, що Віталій та його захисники отримали інформацію про час засідання значно пізніше, аніж вона зʼявилася в телеграм-каналах, повʼязаних з Офісом президента та ДБР", – стверджують у Центрі протидії корупції.

Там також додали, що після оприлюднення інформації Шабунін з адвокатом були на допиті в ДБР, "проте слідчий не повідомив ні про те, що сьогодні відбудеться засідання суду, ні про запланований час".

Згодом захисник Шабуніна заявив про відвід судді Світлані Гречаній, оскільки раніше ЦПК публікував критичні дописи про неї. Суд оголосив перерву в засіданні.

Відвід судді не задовольнили. Зокрема, захист Віталія навів обставини, які викликають сумнів в неупередженості Гречаної. Шабунін є головою правління ЦПК, який неодноразово публікував критичні матеріали про суддю Гречану.

Проте обвинувачення вважає відвід необґрунтованим, заявляючи, що немає доказів, які підтверджують упередженість судді Гречаної.

Водночас захист керівника ЦПК попросив перенести дату обрання запобіжного заходу, на що суд відмовив.

Обвинувачення просить застосувати проти Шабуніна запобіжні заходи, зокрема – особисті зобовʼязання на 2 місяці, прибувати за викликом у призначений строк, без дозволу слідчого прокурора не залишати село, де дислокується військова частина Шабуніна, здати на зберігання документи, утриматися від спілкування з колишнім командиром, співробітниками НАЗК, та своєю ексчастиною.

Водночас Шабунін запитав, яку нову інформацію дізнався про нього прокурор.

"Є висока ймовірність відправлення мене на лінію бойового зіткнення. І саме через це прокурор дозволяє мені відлучатися з села за вказівкою командира, не чекаючи рішення суду. І саме через цю вірогідність прокурор вже не просить мій браслет. Тоді у мене питання: яку саме нову інформацію про відправлення мене на ОПЗ пан прокурор знав?" – сказав він.

Також Шабунін акцентував, що в підозрі немає згадки про авто, яким він нібито неправомірно користувався – натомість про це зазначали в пресрелізі ДБР. Він запитав, чому допущена така розбіжність, однак суддя лише підтвердила, що використання автівки справді не інкримінується.

"Це частини дуже впевнених кроків Зеленського з побудови такого корупційного авторитаризму, автократії. Уперше в історії цього президента в БЕБі, Кабінеті міністрів не зманіпулював, не пригнувся, а порушив пряму норму закону… Кабмін Зеленського тупо порушив пряму норму закону, проігнорувавши 19 статтю Конституції (про правовий порядок, - ред.). Ці речі, кроки, падіння в бік системи, при якій всі ми не хочемо жити", – заявив Шабунін перед початком засідання, коментуючи ситуацію з призначенням директора БЕБ.

Що передувало

У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки в громадського діяча Віталія Шабуніна за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило йому про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Водночас у Центрі вважають: декілька днів тому Шабуніна спеціально перевели подалі від Києва та Харкова, аби адвокати не змогли вчасно приїхати на місце обшуку.

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", – заявляє ЦПК.