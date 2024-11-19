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Де 20 листопада ймовірні сильні дощі та коли прийде похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко

Світлана Кравченко
19 листопада, 2024 вiвторок
11:44
Суспільство осінь

У середу, 20 листопада, в Україні почнуть погіршуватися погодні умови. Сильні дощі першими накриють західні області, а потім опади перейдуть на решту частини країни

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом 20 листопада в більшості областей ще буде тепло. Температура повітря сягне +9...+15 °C.  Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше, +6...+9 °C.

Опади в Україні у середу малоймовірні, окрім західної частини.

Погода у Києві

У столиці 20 листопада мине без істотних опадів. Також буде досить тепло, температура сягатиме +11 °C. 

Проте вже 21 - 23 листопада в столиці очікується похолодання та періодичні опади із сильним вітром.

Прогноз на найближчі дні

За даними синоптикині, 21 листопада атмосферний фронт в Україні піде далі, тягнучи за собою опади, а саме дощ з переходом у сніг, похолодання та сильний вітер.

У п'ятницю, 22 листопада, похолодання охопить вже всю нашу територію, а у суботу прийде чергова порція опадів.

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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