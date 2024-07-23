Де 24 липня ймовірні дощі та коли чекати на спеку: прогноз погоди від Наталки Діденко
У більшості областей України у середу, 24 липня, температура повітря сягатиме +25…+29 °С. А вже за кілька днів знову повернеться спека
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
За словами синоптикині, у більшості регіонів України 24 липня температура повітря сягне +25...+29 °С, у південній частині +30...+34 °С. Вночі буде прохолодніше: +16...+20 °С. У західних областях ймовірні дощі з грозами, на решті території України буде суха сонячна погода.
Погода в столиці
У Києві 24 липня дощів не очікується. Вночі температура сягатиме +18 °С, вдень +28 °С.
Яку погоду чекати далі
25 та 26 липня в Україні, окрім значної частини півдня та південного сходу, буде свіжо. Але вже 28 та 29 липня повернеться спека до +30...+34 °С. На півдні та південному сході ймовірно з неділі до +34...+37 °С.
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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