Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
Вихідними 28-29 вересня в західних областях України очікуються дощі та зниження температури повітря
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
"28 вересня у західних областях України атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря до +18...+22 градусів. 29 вересня дощі наберуть міці та ймовірні навіть сильні опади", - написала пані Діденко.
При цьому температури повітря 29 вересня в західних областях знизиться до +12...+15°C, а в ніч на 30 вересня - до +4...+9°C.
"Проте решта території України 28-29 вересня все ще залишатиметься серед теплої та сухої погоди із температурою повітря +22...+28 градусів", - зазначила синоптикиня.
У Києві 28-29 вересня буде сухо. В суботу очікується рвучкий вітер, температура становитиме до +27°C, у неділю - до +24°C. Відчутне зниження температури повітря в столиці ймовірне 2 жовтня.
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