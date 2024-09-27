Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"28 вересня у західних областях України атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря до +18...+22 градусів. 29 вересня дощі наберуть міці та ймовірні навіть сильні опади", - написала пані Діденко.

При цьому температури повітря 29 вересня в західних областях знизиться до +12...+15°C, а в ніч на 30 вересня - до +4...+9°C.

"Проте решта території України 28-29 вересня все ще залишатиметься серед теплої та сухої погоди із температурою повітря +22...+28 градусів", - зазначила синоптикиня.

У Києві 28-29 вересня буде сухо. В суботу очікується рвучкий вітер, температура становитиме до +27°C, у неділю - до +24°C. Відчутне зниження температури повітря в столиці ймовірне 2 жовтня.