Де воює мер Білої Церкви Дикий та чому кошти громади віддають на його полк

Про це йдеться у сюжеті Еспресо. Біла Церква.

Про візити депутатів сам Геннадій Дикий розповідав у себе на сторінці у Фейсбук. Проте не повідомив, де саме служить і яку посаду обіймає. При цьому деяку допомогу закупили за податки білоцерківців.

"Дякуємо платникам податків Білоцерківської громади за такий чудовий подарунок. Повірте, не будматеріали він буде перевозити. Після війни покажу. Дякуємо", - сказав Геннадій Дикий в одному з відео.

Це відео міський голова оприлюднив у фейсбуці незадовго після того, як повідомив, що мобілізувався у ЗСУ. Він зазначив, що допомогу військовій частині, де він служить, привезли білоцерківські депутати Юрій Петрик, Андрій Король, Володимир Вовкотруб, Олег Денисенко, Анатолій Ляшенко, Олександр Балановський та Назар Коваленко.

На запит Еспресо т.в.о начальника Білоцерківського РТЦК та СП Олег Лисенко відмовилися надати інформацію про місце служби мера, проте у командуванні Сухопутними військами повідомили, що Геннадій Дикий був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до частини А1964. Згідно з відкритими даними, це 1039-й Дніпропетровський зенітний ракетний полк. Підрозділ входить до командування "Схід", зоною відповідальності якої є 5 областей, зокрема і Харківська.

Депутат міськради Микола Гопайнич заявив, що він і його колеги не знали про намір мера стати до лав ЗСУ, коли схвалювали допомогу для військових.

"Чесно кажучи, мені було б, як і іншим депутатам, мабуть, соромно, коли надають матеріальну допомогу на військові частини, задавати якісь питання. Тому що наскільки зараз питання армії є святим, що дані питання ніхто не ставив, ми просто повірили на слово, коли міський голова на закритому засіданні озвучував дані питання. Ми не могли подумати, що міський голова піде служити, що буде відбуватися таке, яке сьогодні відбувається. Ми про це не були проінформовані, я такого не пам'ятаю, щоб це було словосполучення "Дніпропетровський зенітно-ракетний полк", я такого не пам'ятаю. Не озвучувалося такого. Мої здогадки такі, що ми виділили кошти, вже потім внутрішніми якимись розпорядженнями чи підписами було придбано цей автомобіль на цю військову частину. Тепер уже від близьких і рідних так само як і від самих військовослужбовців виникають питання, чому одним можна давати ту допомогу, а іншим, які мають теж великі потреби в тих чи інших військових засобах, - їм не виділяють ту чи іншу матеріальну допомогу", - сказав Гопайнич.

Щодо Геннадія Дикого у Вищому антикорупційному суді триває розгляд кримінальної справи про махінації з купівлею недобудови під ЦНАП по вул. Театральна, 5 за понад 24 млн грн.

Адвокат Геннадія Дикого Роман Титикало заявив, що його підзахисний не може взяти участь у засіданні суду в режимі відеоконференцзв'язку.

"Він у заяві написав, що знаходиться в зоні безпосереднього проведення бойових дій, обстрілів, інтернет нестабільний, розписує, чому він не може брати участь у режимі ВКЗ", - сказав Титикало.

Раніше адвокат Максим Запаскін пояснював, що сторона захисту може подати клопотання про зупинення кримінального провадження, щоб таким чином відтермінувати строки притягнення до відповідальності, а в подальшому подати клопотання про закриття провадження у зв'язку із закінченням термінів притягнення до кримінальної відповідальності.