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Кримінальна справа мера Білої Церкви і його приєднання до лав ЗСУ. Як патріотичне покликання поєднується із намаганням уникнути відповідальності

9 квітня, 2024 вiвторок
09:48
Суспільство Мер Білої Церкви Геннадій Дикий

Медіапростір вибухнув заголовками про те, що міський голова Білої Церкви йде служити в ЗСУ. Також багато білоцерківців були ошелешені такою несподіваною новиною, бо раніше Геннадій Дикий жодним словом не обмовився про свої наміри. Докладніше у матеріалі Еспресо

У зверненні він наголосив, що має звання офіцера протиповітряної оборони та не може стояти осторонь у захисті Вітчизни. 

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях. Розвивається бізнес, створюються нові робочі місця. Інфраструктура підготовлена до будь яких можливих атак ворога. Команда в місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати на благо громади. Честь маю", - заявив Геннадій Дикий.

Що насправді мотивувало Геннадія Анатолійовича змінити комфортний офіс у міській раді на військову частину? У Вищому антикорупційному суді триває розгляд його справи щодо махінацій з купівлею недобудови під ЦНАП по вул. Театральна, 5, за понад 24 мільйони гривень. Нині ж справа про перевищення  зловживанням ним службовим становищем доходить до фінішної прямої і невдовзі Феміда могла б ухвалити рішення.

Як стверджує адвокат Максим Запаскін, сторона захисту на найближчому засіданні може подати клопотання про зупинення кримінального провадження, таким чином відтермінувати строки притягнення його до відповідальності. Тож справа не розглядатиметься.  

"Строки притягнення до кримінальної відповідальності у зв’язку з давністю, визначені статтею 49 Кримінального Кодексу. І відповідно для тяжких злочинів передбачено десятирічний строк. Тобто якщо у нас 2018 року відбулися дані події, то строк такий закінчиться 2028 року. Тобто у 2028 році він може подати клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності", - каже адвокат Максим Запаскін.  

Сумнівається у патріотичному покликанні міського голови взяти до рук зброю і громадський активіст Віктор Левицький. Каже, що його заява є виключно виходом з положення, адже ризикує отримати реальне обвинувачення по статті. 

"Ми робили розслідування цієї проблеми і всі судові засідання переглядали. Ну останні судові засідання переглядалася судова доказова база. Так шо виходу з положення не було далі, куди тягнути. І я думаю, що такий був найкращий варіант – змішаний патріотизм і з ухиленням від відповідальності", - переконаний громадський активіст Віктор Левицький.

Мобілізацію очільника громади у соцмережах активно коментували білоцерківці. Їхні думки розділились. Одні вважають його справжнім героєм, інші - підозріло поставились до такої швидкої та зненацької служби в армії. Є і такі, хто з гумором відреагував на ситуацію. 

Нині виконувати обов'язки міського голови буде секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Як повідомив він на пресконференції, за очільником громади зберігатиметься посада, а зарплатню з міського бюджету Геннадій Дикий не отримуватиме. 

Остаточне роз’яснення у цій ситуації зможе надати НАБУ, до якого наша редакція звернулась з офіційним листом. Але на момент виходу матеріалу, відповіді поки не отримали.

Теги:
Новини
політика
Біла Церква
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
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