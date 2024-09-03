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Декриміналізація дрібних крадіжок: значення та суми стягнень

Крістіна Слончак
3 вересня, 2024 вiвторок
21:02
Суспільство Декриміналізація крадіжок

Дрібна крадіжка тепер кваліфікується як адміністративне правопорушення, якщо сума викраденого не перевищує 3028 гривень. Про суми штрафів або інші адміністративні санкції читайте в матеріалі Еспресо

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У липні парламент ухвалив законопроєкт №11068 (закон №3886-ІХ), який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 028 гривень, але значно підсилює адміністративну відповідальність за такі правопорушення.

В останній літній місяць цей документ був підписаний Президентом Володимиром Зеленським та набув чинності вже 9 серпня 2024 року. Відтепер правопорушення, пов'язані з крадіжками на суму до трьох тисяч гривень більше не будуть вважати кримінальними злочинами, а розглядатимуть як адміністративні порушення. Відповідно, змінюється і покарання за такі дії.

Передумови щодо прийняття цього закону

Раніше порогова сума, за якою крадіжка вважалася дрібною, становила до 0,2 неоподатковуваних мінімумів для доходів громадян, що відповідало 302,8 гривень у 2024 році. Однак, через воєнний стан будь-які крадіжки автоматично підпадали під частину четверту статті 185 Кримінального кодексу, що передбачало досить суворе покарання у вигляді позбавлення волі.

Головний сенс законопроєкту полягає в тому, щоб уникнути тривалих термінів ув’язнення громадян за дрібні крадіжки, які вчиняють у воєнний час, зазначають в матеріалі "Судово-юридичної газети".

На початку повномасштабного військового вторгнення РФ, у березні 2022 року, був ухвалений закон №2117-IX, що встановлює покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років за крадіжку під час дії воєнного стану. Ці норми були розроблені для боротьби з мародерством, але в реальності призвели до того, що дрібна крадіжка речей, наприклад, товару з магазину, карається тривалим ув’язненням.

"Якщо правова система тривіальну крадіжку свинячої вирізки розглядає як тяжкий злочин, то виникає питання, як кваліфікувати ті злочини, які до цього вважалися тяжкими і заслуговували на таку кваліфікацію", - зазначили судді.

Тому, метою змін стало виправлення цієї ситуації та зменшення суворості за покарання, що стосуються дрібних правопорушень. Так, народні депутати прийняли рішення підвищити поріг кримінальної відповідальності за крадіжки до двох неоподатковуваних мінімумів або до 3028 гривень.

Фото: Freepik

Підвищення штрафів: яка відповідальність передбачена за нових законом?

Стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується дрібного викрадення чужого майна, тепер передбачає градацію відповідальності залежно від вартості викраденого майна, а також посилення покарання за систематичне вчинення дрібних крадіжок:

  • За крадіжку майна вартістю до 757 гривень передбачено штраф від 850 до 1 700 гривень. Порушника може чекати призначення громадських робіт на строк 20-30 годин або законодавством передбачено застосування адміністративного арешту на період до 5 днів.
  • За крадіжку в межах від 758 до 3028 гривень – штраф від 1 700 до 5 100 гривень. Або порушника чекає призначення громадських робіт – 30-40 годин або виправні роботи до одного місяця зі стягненням 20% грошового заробітку, або адміністративний арешт протягом 5-10 днів.
  • За повторне правопорушення сума штрафу може сягати 5100-10200 гривень або громадські роботи – 40-60 годин або виправні роботи протягом 1-2 місяців зі стягненням 20% грошового заробітку, або адміністративний арешт протягом 10-15 днів.
  • Якщо громадян впродовж року повторює правопорушення три рази чи більше, тоді сума штрафу буде сягати 10200-17000 гривень або порушника може чекати адміністративний арешт протягом 15 днів.

Також було збільшено термін накладення адміністративного стягнення за дрібні крадіжки до шести місяців (замість трьох). Судові справи щодо цих правопорушень розглядатимуть без обов’язкової присутності людини, яка їх вчинила.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кримінал
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