День Незалежності України є днем незалежності всієї Центральної Європи, - Дуда у Києві

Про це він заявив під час урочистого заходу в Києві в День Незалежності, 24 серпня.

"Ваш День Незалежності - це в певному сенсі також день незалежності всієї Центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону", - сказав польський лідер.

Дуда підкреслив: його держава знає, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть і запевнив, що Варшава підтримуватиме Київ до переможного завершення війни проти РФ.

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"Понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну і відстоюєте її незалежність, платите найвищу ціну: ціну крові, ціну життя. Памʼятайте: ви не самотні у цьому випробуванні. Польща підтримує і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення", - сказав він.