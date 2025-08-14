Денісова: На яку компенсацію за навчання можуть розраховувати діти ветеранів і ветеранок

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"Зараз нам потрібно обговорити, от діти навчаються ветеранів і ветеранок за контрактом. Тобто це за власні кошти, за кошти фізичних осіб, та кошти батьків або інших людей, які їх підтримують. То треба сказати, що не всі знають, але наразі в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо надання такої державної допомоги саме на навчання дітям певних категорій осіб. Які це категорії осіб? Це особи, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Згідно з порядком реалізації цього проєкту, який був затверджений ще 14 березня 25-го року номером постанови 318, державна допомога надається разово безповоротно до державного бюджету України", - розповіла вона.

Людмила Денісова зауважила, що проєкт діє на навчальні роки 2024-2025 та 2025-2026.

"І діє у всіх навчальних закладах, в яких діти навчаються саме за контрактом за допомогою, за сплатою, за фінансуванням, за кошти фізичних осіб. І звертаю увагу, що важливо, що діти, які навчаються за державним або регіональним замовленням, або іноді на двох або ще більше програмах учбових, одна з них - це державне регіональне замовлення таку допомогу не отримують. Кошти закладу освіти перераховує Міністерство Ветеранів за рахунок державного бюджету. І якщо вже, увага, самостійно сплачені кошти по такому контракту або повністю за навчання, або частково, то заклад повертає такі кошти дитині за навчання після того, як Мінветеранів перерахує кошти і протягом шести місяців кошти повертаються. Це перш за все діти, члени сімей загиблих, померлих захисників чи захисниць. Це діти осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це діти учасників бойових дій. Це діти ветеранів війни, які є зниклими безвісти за особливих обставин. Діти ветеранів війни, які в полоні. Діти осіб, які отримали інвалідність під час Революції Гідності і діти осіб, які постраждали в Революції Гідності, оцих категорій", - зазначила вона.