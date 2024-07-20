Держсекретар Ватикану відвідав зруйнований окупантами кафедральний собор в Одесі
Державний секретар Святого престолу кардинал П’єтро Паролін прибув з візитом на Одещину та відвідав зруйнований внаслідок російської атаки Спасо-Преображенський кафедральний собор
Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.
В Одесі Паролін зустрівся з представниками католицької спільноти, ознайомився з роботою українського зернового коридору та оглянув зруйнований внаслідок російської атаки Спасо-Преображенський кафедральний собор.
"Це перший візит Державного Секретаря Святого Престолу в Україну після початку
повномасштабного російського вторгнення. Вдячні за вираження уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні та встановленню справедливого миру", - додав Кіпер.
Зазначимо, що П'єтро Паролін прибув до України з офіційним візитом у п'ятницю, 19 липня. Зокрема учора він відвідав Львів. Окрім Львова та Одеси Паролін планує відвідати Київ та Житомирщину.
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