Держспоживслужба розповіла, як крамниці порушують права споживачів під виглядом акцій

Про це повідомила Держспоживслужба.

"Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням", - ідеться у повідомленні.

Таким чином споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів без урахування дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошено продавцем.

Товар можна обміняти, якщо ним не користувалися і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за наявності чека.

Українців закликали у випадках порушення їхніх прав під час здійснення покупок звертатися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.