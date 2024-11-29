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Держспоживслужба розповіла, як крамниці порушують права споживачів під виглядом акцій

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
17:59
Суспільство

Позначка "Акційний товар поверненню й обміну не підлягає" суперечить нормам чинного законодавства. Магазини таким чином обманюють покупців

Зміст

Про це повідомила Держспоживслужба.

"Відповідно до  статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням", - ідеться у повідомленні.

Таким чином споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів без урахування дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошено продавцем.

Товар можна обміняти, якщо ним не користувалися і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за наявності чека.

Українців закликали у випадках порушення їхніх прав під час здійснення покупок звертатися до Держпродспоживслужби та її  територіальних органів.

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