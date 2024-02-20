Чи можна заходити в магазин із собакою: у Держспоживслужбі відповіли
Рішення про заборону або дозвіл відвідування магазинів у супроводі тварин, зокрема собак, приймають органи місцевого самоврядування
Про це повідомила Держспоживслужба.
Зазначається, що відомство останнім часом отримує дедалі більше звернень із проханням роз'яснити, чи є порушенням законодавства відвідування закладів торгівлі із собаками.
"Статтею 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" визначено, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин", - поінформували у Держспоживслужбі.
"Цим же законом передбачено, що правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування", - додали там.
У відомстві навели як приклад столицю, де Київрада заборонила приводити тварин (окрім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих і спортивних майданчиків.
- У січні Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на допуск тварин в укриття.
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