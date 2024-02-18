Десять років тому Янукович почав зачистку Майдану: у Києві вшанували жертв 18 грудня 2014 року
У неділю, 18 лютого, у Маріїнському парку та на головній вулиці Києва українці вшанували пам'ять загиблих 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Десять років тому в цей день, 18 лютого 2014 року, силовики оголосили про початок "зачистки" Майдану та стали штурмувати наметове містечко. Під час сутичок 18 лютого 2014 року загинули 17 учасників протесту, ще 14 отримали смертельні поранення й ушкодження.
Загалом з 18 по 20 лютого 2014 року було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.
Увечері українці вийшли вшанувати пам'ять загиблих у центр Києва, на головну вулицю Хрещатик.
- У середу, 17 січня, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ще 9 міліціонерів роти спеціального призначення "Беркут", підпорядкованої ГУМВС України у Києві, за розстріл активістів Майдану у 2014 році.
- Нещодавно за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем повідомлено про підозру екскомандиру та трьом співробітникам кримського "Беркуту".
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