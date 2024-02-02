Справи Майдану: екскомандиру та трьом кримським "беркутівцям" повідомлено про підозру за 3-ма статтями

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у Києві.

З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони незаконно заволоділи кількома десятками автоматів, які зберігались за місцем дислокації спецпідрозділу.

Надалі, за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, підозрювані використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між АР Крим та Херсонською областю.

"Таким чином вони сприяли Росії у здійсненні анексії територій міста Севастополь та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Фігурантам інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).