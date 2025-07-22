Деяка сенситивна інформація була вилучена, - журналістка Ніколаєнко про обшуки в НАБУ і САП

Про це розповіла журналістка Цензор.НЕТ, членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в етері Еспресо.

"Я сподіваюсь все-таки отримати більш детальну інформацію. Знаю, що якась інформація була вилучена, вона досить сенситивна. Якщо вилучили інформацію про агентів, про слідчі дії, то можна викидати ці справи в смітник", - сказала вона.

Журналістка наголосила, що це дійсно дуже критично для слідства, особливо для незалежного слідства.

"Тут хотілось би мати більше все-таки інформації від керівників НАБУ і САП. Я думаю, що вони за старою традицією, яку демонстрували їхні попередники Ситник і Холодницький мали б вже вийти на брифінг і озвучити свою офіційну позицію. Сподіваюсь, вони вже сьогодні повернуться з Британії, і ми щось від них почуємо з деталями того, що відбулося вчора", - підсумувала Ніколаєнко.