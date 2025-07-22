Деяка сенситивна інформація була вилучена, - журналістка Ніколаєнко про обшуки в НАБУ і САП
Якщо під час обшуків в НАБУ і САП вилучили інформацію про агентів, про слідчі дії, то можна викидати всі ці справи в смітник
Про це розповіла журналістка Цензор.НЕТ, членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в етері Еспресо.
"Я сподіваюсь все-таки отримати більш детальну інформацію. Знаю, що якась інформація була вилучена, вона досить сенситивна. Якщо вилучили інформацію про агентів, про слідчі дії, то можна викидати ці справи в смітник", - сказала вона.
Журналістка наголосила, що це дійсно дуже критично для слідства, особливо для незалежного слідства.
"Тут хотілось би мати більше все-таки інформації від керівників НАБУ і САП. Я думаю, що вони за старою традицією, яку демонстрували їхні попередники Ситник і Холодницький мали б вже вийти на брифінг і озвучити свою офіційну позицію. Сподіваюсь, вони вже сьогодні повернуться з Британії, і ми щось від них почуємо з деталями того, що відбулося вчора", - підсумувала Ніколаєнко.
- Зранку понеділка, 21 липня, представники Служби безпеки та Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України. Також з обшуками прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
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