Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік

Про це повідомили у telegram-каналі Дії.

"Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів", йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно увійти у застосунок Дія, перейти в розділ "Документи" та натиснути на "освітній сертифікат". Потім необхідно перевірити дані, зокрема ПІБ, заклад, суму та спеціальність. Далі підтвердьте згоду Дія.Підписом, і згодом отримаєте сповіщення про результат.

"Підтвердьте сертифікат у Дії протягом 20 днів. Допомога надійде на рахунок навчального закладу, про що ви отримаєте сповіщення в Дії. Далі зверніться до бухгалтерії закладу для повернення вчасно сплачених коштів за навчання протягом 6 місяців", - пояснили у Дії.

Компенсацію можуть отримати студенти до 23 років, що навчаються на 1–3 курсах бакалаврату, або на 1 курсі магістратури, та є дітьми:

загиблих захисників і захисниць України;

ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти за особливих обставин;

полонених через збройну агресію;

постраждалих учасників Революції гідності.

Перед поданням заявки переконайтеся, що у застосунку Дія доступні: паспорт (ID або біометричний), РНОКПП, інформація про освіту та статус дитини ветерана в системі ЄДЕБО.

У випадку, якщо сертифікат не зʼявився зверніться до закладу освіти і надайте документ, який підтверджує статус дитини ветерана. Після внесення даних у ЄДЕБО сертифікат з’явиться в Дії.