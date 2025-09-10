Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
Держава повністю компенсує вартість навчання дітей ветеранів на контракті в університеті, коледжі чи іншому навчальному закладі за 2024/2025 рік
Про це повідомили у telegram-каналі Дії.
"Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів", йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно увійти у застосунок Дія, перейти в розділ "Документи" та натиснути на "освітній сертифікат". Потім необхідно перевірити дані, зокрема ПІБ, заклад, суму та спеціальність. Далі підтвердьте згоду Дія.Підписом, і згодом отримаєте сповіщення про результат.
"Підтвердьте сертифікат у Дії протягом 20 днів. Допомога надійде на рахунок навчального закладу, про що ви отримаєте сповіщення в Дії. Далі зверніться до бухгалтерії закладу для повернення вчасно сплачених коштів за навчання протягом 6 місяців", - пояснили у Дії.
Компенсацію можуть отримати студенти до 23 років, що навчаються на 1–3 курсах бакалаврату, або на 1 курсі магістратури, та є дітьми:
- загиблих захисників і захисниць України;
- ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Перед поданням заявки переконайтеся, що у застосунку Дія доступні: паспорт (ID або біометричний), РНОКПП, інформація про освіту та статус дитини ветерана в системі ЄДЕБО.
У випадку, якщо сертифікат не зʼявився зверніться до закладу освіти і надайте документ, який підтверджує статус дитини ветерана. Після внесення даних у ЄДЕБО сертифікат з’явиться в Дії.
- 8 вересня стало відомо, що у застосунку Дія тепер з’являтимуться сповіщення про е-рецепти, направлення та план лікування.
