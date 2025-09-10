Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік

Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік

Марія Музиченко
10 вересня, 2025 середа
20:30
Суспільство освіта гроші

Держава повністю компенсує вартість навчання дітей ветеранів на контракті в університеті, коледжі чи іншому навчальному закладі за 2024/2025 рік

Зміст

Про це повідомили у telegram-каналі Дії.

"Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів", йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно увійти у застосунок Дія, перейти в розділ "Документи" та натиснути на "освітній сертифікат". Потім необхідно перевірити дані, зокрема ПІБ, заклад, суму та спеціальність. Далі підтвердьте згоду Дія.Підписом, і згодом отримаєте сповіщення про результат.

"Підтвердьте сертифікат у Дії протягом 20 днів. Допомога надійде на рахунок навчального закладу, про що ви отримаєте сповіщення в Дії. Далі зверніться до бухгалтерії закладу для повернення вчасно сплачених коштів за навчання протягом 6 місяців", - пояснили у Дії.

Компенсацію можуть отримати студенти до 23 років, що навчаються на 1–3 курсах бакалаврату, або на 1 курсі магістратури, та є дітьми:

  • загиблих захисників і захисниць України;
  • ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • зниклих безвісти за особливих обставин;
  • полонених через збройну агресію;
  • постраждалих учасників Революції гідності.

Перед поданням заявки переконайтеся, що у застосунку Дія доступні: паспорт (ID або біометричний), РНОКПП, інформація про освіту та статус дитини ветерана в системі ЄДЕБО.

У випадку, якщо сертифікат не зʼявився зверніться до закладу освіти і надайте документ, який підтверджує статус дитини ветерана. Після внесення даних у ЄДЕБО сертифікат з’явиться в Дії.

  • 8 вересня стало відомо, що у застосунку Дія тепер з’являтимуться сповіщення про е-рецепти, направлення та план лікування.
Теги:
Новини
Україна
військові
Технології
Війна з Росією
Дія
