Дитяче меню та веганська їжа: в потягах Інтерсіті працюватиме Ray AB Cafe

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Чому Ray? Наші нові партнери розповідають, що промінь, як і поїзд, завжди має початок та напрямок. Ваша подорож починається в пункті А, напрямок до В визначаєте ви самі - а поміж тим саме час випити смачної кави у бортовому кафе Інтерсіті+", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер у меню є нові 33 позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери та курячий бульйон. Ціни на комплексні обіди та воду у квитку лишаються без змін.