Дитяче меню та веганська їжа: в потягах Інтерсіті працюватиме Ray AB Cafe
З 1 червня 2024 року у швидкісних потягах Інтерсіті запрацює нове кафе - Ray AB Cafe. Там можна буде придбати 33 нові позиції, зокрема дитяче меню та веганську їжу
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Чому Ray? Наші нові партнери розповідають, що промінь, як і поїзд, завжди має початок та напрямок. Ваша подорож починається в пункті А, напрямок до В визначаєте ви самі - а поміж тим саме час випити смачної кави у бортовому кафе Інтерсіті+", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер у меню є нові 33 позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери та курячий бульйон. Ціни на комплексні обіди та воду у квитку лишаються без змін.
- Раніше стало відомо, що Укрзалізниця цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю.
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