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Для переселенців перший внесок має бути невеликим: голова Асоціації молодих ВПО України про програму єОселя

Ірена Моляр
28 жовтня, 2024 понедiлок
11:38
Суспільство Допомога ВПО

Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, зауважив, що мають бути механізми, які дозволять внутрішнім переселенцям робити перший внесок при купівлі житла

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З жовтня 2022 року за програмою єОселя було куплено трохи більше, ніж дві тисячі квартир. Але це не тільки переселенці, а й військові, лікарі, вчителі та інші категорії людей. Якщо взяти чіткий приклад, коли людина втратила все в Бахмуті чи Маріуполі, обрала Україну, виїхала під обстрілами, проїхала блокпости окупантів, а тепер, щоб купити квартиру в іншому українському місті, треба мати десь 30% від її повної вартості. Хоч єОселя і дає пільговий кредит, але перший внесок там немалий", - зазначив Аркадій Петросян.

На його думку, має бути невеликий перший внесок для ВПО.

"Якби людина, яка втратила житло на тимчасово окупованій території, отримувала компенсацію, то могла б таким сертифікатом на знищене житло оплатити перший внесок. Або громади, які приймають ВПО, мали змогу компенсувати цей внесок. Тоді люди будуть залишатися, не будуть їхати за кордон або повертатися на тимчасово окуповані території", - резюмував голова Асоціації молодих ВПО України.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
внутрішні переселенці
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