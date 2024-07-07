Для школярів впровадять "Уроки щастя": подробиці
Перша леді України Олена Зеленська оголосила про старт курсу "Уроки щастя" у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?"
Про це вона заявила на своєму Telegram-каналі.
Як пояснила Олена Зеленська, курс "Уроки щастя" – українська адаптація американського курсу із соціально-емоційного навчання Well-Being. З вересня його впровадять в школах України.
"Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - зауважила Перша леді.
У ньому йтиметься про:
- уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
"Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я – тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей", - підсумувала вона.
- Перша леді Олена Зеленська заявила, що в межах Міжнародної коаліції 37 країн допомагають повертати в Україну викрадених Росією дітей.
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