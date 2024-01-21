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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

До 10 мільйонів дронів на рік потрібні Україні при такій інтенсивності бойових дій, - волонтерка Люба Шипович

21 січня, 2024 неділя
10:46
Суспільство Люба Шипович

Керівниця БФ Dignitas вважає, що до виробництва дронів повинні долучатися усі українці

Про це Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої Еспресо

Як вважає керівниця БФ Dignitas Люба Шипович, дрони в російсько-українській війні стали визначальним фактором. Це вперше в світі в такому масштабі використовуються безпілотні технології і стали рятівною паличкою для стримування лінію фронту. Але дронів не достатньо. 

"Якщо ми говоримо про потребу в дронах, нам потрібно до 10 мільйонів на рік при такій інтенсивності бойових дій як зараз, - зазначає Люба Шипович. - Держава виділяє кошти на закупівлю дронів, але цього не достатньо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року виготовить  мільйон дронів, але в той час президент Росії заявив про виготовлення трьох мільйонів дронів".

Люба Шипович вважає, змагаючись державами ми ніколи не переможемо, тому треба, щоб об'єдналися усі українці.

"ВВП наше в 10 разів менше, а населення в чотири рази менше. Тому ми не можемо покладатися тільки на державу. Так не вийде. Це війна за наше виживання. Ми знаємо, що Росія хоче нас знищити. Тому потрібно кожному долучатися до цієї війни. Держава одна не впорається, скільки б не виділяли коштів. Це не достатньо для війни такого масштабу", - наголошує Люба Шипович.

Нагадємо, Люба Шипович наголосила, що скласти дрон - легко, це як конструктор лего.


 

Україна
зброя
волонтери
військові
Технології
Війна з Росією
безпілотник
волонтери і війна
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