Скласти дрон – це як скласти лего, це безпечно, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович

Про це Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо.

Днями віцепрем'єр-міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров висловив ідею про виробництво FPV-дронів вдома. Це ініціатива, яку впровадили у благодійному фонді Dignitas. Започаткували проєкт "Народний fpv".

"Ми говоримо про виробництво лише самих дронів. Не вибухової їх частини, – пояснює керівниця фонду. – Працювати з вибухівкою в Україні заборонено. Цим займаються військові. Але сам дрон – абсолютно цивільна річ. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то в Україні та світі вони використовуються як спортивні дрони. Багато підлітків ними цікавляться. Це, як конструктор лего: просто збирається й абсолютно безпечно. Якщо це можуть збирати підлітки-школярі, то чому це не можуть збирати люди, які трохи старші".

Люба Шипович наголошує: зараз у проєкті бере участь велика кількість пенсіонерів.

"Це, звичайно, потребує уважності, дотошності, але не є чимось складним. Дехто з нас застав ще країну, яка називалася Радянський Союз, де були поширені клуби юного техніка, де школярі працювали з паяльниками. І в цьому немає нічого небезпечного, – переконує Люба Шипович. – Тут не потрібно плутати з роботою вибухівки, яку точно не потрібно виготовляти вдома, але збирати транспорт для неї – абсолютно можливо. Ми своїм трирічним дітям купуємо машинки на радіокеруванні. Ми ж не лякаємося цього".