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Скласти дрон – це як скласти лего, це безпечно, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович

20 січня, 2024 субота
11:11
Суспільство Люба Шипович

Ініціатива виробництва дронів удома виходить із фонду Dignitas. Йдеться про виробництво лише безпілотників, не бойової частини

Про це Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо. 

Днями віцепрем'єр-міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров висловив ідею про виробництво FPV-дронів вдома. Це ініціатива, яку впровадили у благодійному фонді Dignitas. Започаткували проєкт "Народний fpv". 

"Ми говоримо про виробництво лише самих дронів. Не вибухової їх частини, – пояснює керівниця фонду. – Працювати з вибухівкою в Україні заборонено. Цим займаються військові. Але сам дрон – абсолютно цивільна річ. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то в Україні та світі вони використовуються як спортивні дрони. Багато підлітків ними цікавляться. Це, як конструктор лего: просто збирається й абсолютно безпечно. Якщо це можуть збирати підлітки-школярі, то чому це не можуть збирати люди, які трохи старші". 

Люба Шипович наголошує: зараз у проєкті бере участь велика кількість пенсіонерів.

"Це, звичайно, потребує уважності, дотошності, але не є чимось складним. Дехто з нас застав ще країну, яка називалася Радянський Союз, де були поширені клуби юного техніка, де школярі працювали з паяльниками. І в цьому немає нічого небезпечного, – переконує Люба Шипович. – Тут не потрібно плутати з роботою вибухівки, яку точно не потрібно виготовляти вдома, але збирати транспорт для неї – абсолютно можливо. Ми своїм трирічним дітям купуємо машинки на радіокеруванні. Ми ж не лякаємося цього". 

  • У суботу, 13 січня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома.
Україна
зброя
волонтери
військові
Технології
Війна з Росією
безпілотник
волонтери і війна
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