Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома
У суботу, 13 січня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома
Про це Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.
За словами міністра цифрової трансформації, українці можуть власноруч долучитися до знищення ворогів.
"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон", - пише Федоров.
Під час навчання охочі отримають доступ до онлайн-лекцій, перелік компонентів та потрібних інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
"Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєструйтеся за посиланням", - йдеться у повідомленні.
Федоров відзначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 БПЛА.
"Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки! FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту — і будьте залученими до перемоги", - наголосив Михайло Федоров.
- 12 січня Федоров запевнив, що Україна має технічні можливості виготовити протягом року 1 млн FPV-дронів і навіть більше. Кількість компаній-виробників зросла до 200.
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