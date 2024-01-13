Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома

Про це Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.

За словами міністра цифрової трансформації, українці можуть власноруч долучитися до знищення ворогів.

"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон", - пише Федоров.

Під час навчання охочі отримають доступ до онлайн-лекцій, перелік компонентів та потрібних інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

"Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєструйтеся за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Федоров відзначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 БПЛА.

"Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки! FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту — і будьте залученими до перемоги", - наголосив Михайло Федоров.