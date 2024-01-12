Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"У 2022 році тільки 7 виробників дронів пройшли дослідну експлуатацію й могли отримувати державні контракти. Це критично мало. Тоді ми зібрали й опитали більш ніж 80 виробників, обговорили їх блокери й почали працювати над зміною полісі. Ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, усунули податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в Дія.City. А ще збільшили маржу для виробників до 25%, у країнах НАТО цей показник — на рівні 17%", - зазначив міністр.



За його словами, за 2023 рік українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

"Збільшилося фінансування і спроможність виробляти. Тепер можемо зробити більше, аніж мільйон FPV за рік", - запевнив Федоров.