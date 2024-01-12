Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
Україна має технічні можливості виготовити протягом року 1 млн FPV-дронів і навіть більше. Кількість компаній-виробників зросла до 200
Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"У 2022 році тільки 7 виробників дронів пройшли дослідну експлуатацію й могли отримувати державні контракти. Це критично мало. Тоді ми зібрали й опитали більш ніж 80 виробників, обговорили їх блокери й почали працювати над зміною полісі. Ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, усунули податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в Дія.City. А ще збільшили маржу для виробників до 25%, у країнах НАТО цей показник — на рівні 17%", - зазначив міністр.
За його словами, за 2023 рік українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.
"Збільшилося фінансування і спроможність виробляти. Тепер можемо зробити більше, аніж мільйон FPV за рік", - запевнив Федоров.
- Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 млн дронів.
- Своєю чергою міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має такі можливості.
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