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Головна Технології Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"

Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"

12 січня, 2024 п'ятниця
15:45
Технології Михайло Федоров

Україна має технічні можливості виготовити протягом року 1 млн FPV-дронів і навіть більше. Кількість компаній-виробників зросла до 200

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"У 2022 році тільки 7 виробників дронів пройшли дослідну експлуатацію й могли отримувати державні контракти. Це критично мало. Тоді ми зібрали й опитали більш ніж 80 виробників, обговорили їх блокери й почали працювати над зміною полісі. Ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, усунули податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в Дія.City. А ще збільшили маржу для виробників до 25%, у країнах НАТО цей показник — на рівні 17%", - зазначив міністр.

За його словами, за 2023 рік українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

"Збільшилося фінансування і спроможність виробляти. Тепер можемо зробити більше, аніж мільйон FPV за рік", - запевнив Федоров.

Україна
Війна з Росією
безпілотник
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