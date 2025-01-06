До 40 грн за чашку: протягом 2024 року еспресо в Україні подорожчало на 11%

Про це йдеться в дослідженні Індексу Еспресо від Poster POS.

За результатами дослідження, за період з початку повномасштабної війни вартість еспресо зросла більш ніж у 1,7 разу — з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень наприкінці 2024 року.

Станом на кінець грудня найвищі ціни на каву зафіксовано в Одеській області — 40 гривень за чашку, що на 20% більше, ніж у 2023 році. У Львівській області вартість еспресо становить 39 гривень, а Волинська область займає третю позицію з ціною 37 гривень.

Найдешевшу каву можна придбати в Хмельницькій та Сумській областях, де порція еспресо коштує 28 гривень. Найбільше зростання цін зафіксовано у Вінницькій області — на 29%, де чашка еспресо тепер коштує 31 гривню. Лише в Харківській області вартість порції еспресо залишилася незмінною - 34 грн.

Фахівці зазначили, що вартість еспресо безпосередньо впливає на ціни інших кавових напоїв у закладах, оскільки еспресо є основною складовою більшості кавових виробів.

Довідково: Індекс Еспресо — це економічний показник, що оцінює вартість стандартної чашки еспресо в різних містах світу, що дозволяє порівнювати ціни та рівень життя в різних регіонах. Цей індикатор також сприяє оцінці купівельної спроможності та рівня інфляції.

Компанія Poster POS, яка розробила цю систему, займається автоматизацією ресторанів і обслуговує понад 50 тисяч закладів у сфері HoReCa.