До 40 грн за чашку: протягом 2024 року еспресо в Україні подорожчало на 11%
У 2024 році в Україні середня ціна чашки еспресо зросла до 31 грн, що на 11% дорожче в порівнянні з попереднім роком. Найдорожча кава на Одещині - 40 грн
Про це йдеться в дослідженні Індексу Еспресо від Poster POS.
За результатами дослідження, за період з початку повномасштабної війни вартість еспресо зросла більш ніж у 1,7 разу — з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень наприкінці 2024 року.
Станом на кінець грудня найвищі ціни на каву зафіксовано в Одеській області — 40 гривень за чашку, що на 20% більше, ніж у 2023 році. У Львівській області вартість еспресо становить 39 гривень, а Волинська область займає третю позицію з ціною 37 гривень.
Найдешевшу каву можна придбати в Хмельницькій та Сумській областях, де порція еспресо коштує 28 гривень. Найбільше зростання цін зафіксовано у Вінницькій області — на 29%, де чашка еспресо тепер коштує 31 гривню. Лише в Харківській області вартість порції еспресо залишилася незмінною - 34 грн.
Фахівці зазначили, що вартість еспресо безпосередньо впливає на ціни інших кавових напоїв у закладах, оскільки еспресо є основною складовою більшості кавових виробів.
Довідково: Індекс Еспресо — це економічний показник, що оцінює вартість стандартної чашки еспресо в різних містах світу, що дозволяє порівнювати ціни та рівень життя в різних регіонах. Цей індикатор також сприяє оцінці купівельної спроможності та рівня інфляції.
Компанія Poster POS, яка розробила цю систему, займається автоматизацією ресторанів і обслуговує понад 50 тисяч закладів у сфері HoReCa.
- Станом на 28 листопада 2024 року ф'ючерси на каву сорту арабіка зросли до найвищого рівня з 1977 року. Вартість арабіки загалом збільшилася на майже на 70%.
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