До Києва прибула заступниця держсекретаря США Узра Зея
До Києва у пʼятницю, 18 жовтня, прибула заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея
Про це повідомило посольство США в Україні.
"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - розповіли в представництві.
16 жовтня, відбулась розмова між президентом України Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом, після чого США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву розміром $425 млн.
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