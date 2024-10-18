До Києва прибула заступниця держсекретаря США Узра Зея

Про це повідомило посольство США в Україні.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - розповіли в представництві.

Сьогодні ми вітаємо @UnderSecStateJ у Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії. https://t.co/34JqoJDeDG pic.twitter.com/oyl7REwTlI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 18, 2024

16 жовтня, відбулась розмова між президентом України Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом, після чого США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву розміром $425 млн.











