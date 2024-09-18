До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів, – Міграційна служба

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

"Сьогодні з робочим візитом місто Умань відвідав начальник Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби Андрій Кочерга. Спільно з працівниками Уманського відділу ЦПМУ ДМС відвідали квартал, де проживають хасиди, могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, і за участі представників Уманського районного управління поліції ГУНП в області та Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту Національної поліції України обговорили спільні заходи. Головні акценти наради: безпекова складова перебування іноземних паломників та контроль за дотриманням ними законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

У Міграційній службі зазначили, що до Умані вже прибули до пів тисячі хасидів, однак масового прибуття паломників очікують уже з наступного тижня. З огляду на це, Міграційна служба разом із правоохоронними органами перейшли на посилений режим роботи.

Цього року планується найбільш велелюдне святкування Рош га-Шана за участю понад 50 тис. прочан.

Нагадаємо, цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 2–4 жовтня.