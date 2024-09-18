До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів, – Міграційна служба
На Черкащину почали прибувати паломники-хасиди на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана, який цьогоріч відзначають у жовтні
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.
"Сьогодні з робочим візитом місто Умань відвідав начальник Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби Андрій Кочерга. Спільно з працівниками Уманського відділу ЦПМУ ДМС відвідали квартал, де проживають хасиди, могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, і за участі представників Уманського районного управління поліції ГУНП в області та Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту Національної поліції України обговорили спільні заходи. Головні акценти наради: безпекова складова перебування іноземних паломників та контроль за дотриманням ними законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.
У Міграційній службі зазначили, що до Умані вже прибули до пів тисячі хасидів, однак масового прибуття паломників очікують уже з наступного тижня. З огляду на це, Міграційна служба разом із правоохоронними органами перейшли на посилений режим роботи.
Цього року планується найбільш велелюдне святкування Рош га-Шана за участю понад 50 тис. прочан.
Нагадаємо, цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 2–4 жовтня.
- Раніше МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана.
- 13 вересня в Держетнополітики заявили, що Умань готова прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантує.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе