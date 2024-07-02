Дощі з грозами та температурні контрасти: прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що 3 липня у східних, південних та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триматиметься сильна спека. Вдень температура сягатиме +32...+37 °C.

На заході України буде прохолодніше: +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C. Водночас на півночі температура буде контрастною: Житомирщина +20...+22 °C, Київщина +27...+30 °C, Чернігівщина +28...+31 °C, Сумщина +30...+34 °C.

На заході України, на Вінниччині та Житомирщині ймовірні дощі з грозами. На решті території буде сухо.

Погода в столиці

У Києві вдень буде +29...+30 °C. Серйозні опади малоймовірні, проте точно спрогнозувати важко, оскільки атмосферний фронт лише торкатиметься столиці.

Фото: Наталка Діденко