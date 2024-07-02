Дощі з грозами та температурні контрасти: прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня
В Україні в середу, 3 липня, варто очікувати погодні контрасти: температура коливатиметься від +17 до +37 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що 3 липня у східних, південних та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триматиметься сильна спека. Вдень температура сягатиме +32...+37 °C.
На заході України буде прохолодніше: +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C. Водночас на півночі температура буде контрастною: Житомирщина +20...+22 °C, Київщина +27...+30 °C, Чернігівщина +28...+31 °C, Сумщина +30...+34 °C.
На заході України, на Вінниччині та Житомирщині ймовірні дощі з грозами. На решті території буде сухо.
Погода в столиці
У Києві вдень буде +29...+30 °C. Серйозні опади малоймовірні, проте точно спрогнозувати важко, оскільки атмосферний фронт лише торкатиметься столиці.
Фото: Наталка Діденко
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