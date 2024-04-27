"Друзям все, а ворогам - закон": ексміністр соцполітики Рева про звільнення через родичів на ТОТ чи у РФ

Про це він сказав у етері Еспресо.

"На моє глибоке переконання, у будь-якій родині, яка сьогодні живе в Україні, є хтось із родичів у Російській Федерації. Будь-кого візьміть, я клянусь, що ви знайдете родичів у Російській Федерації, можливо ви навіть когось не знаєте, що вони там живуть, ви з ними не спілкуєтесь і це буде підставою, коли СБУ скаже: за оперативною інформацією у нього там є родичі, він їх не задекларував, не повідомив, підстава для звільнення", - заявив Рева.

Водночас ексміністр соцполітики нагадав про призначення Павла Кириленка на посаду очільника Донецької ОДА/ОВА, коли публічно було відомо, що його рідний брат знаходиться серед бойовиків: "Він (президент України Володимир Зеленський, - ред.) його ставить керівником прифронтової області - це нормально?"

Зараз же Павло Кириленко перебуває на посаді голови Антимонопольного комітету України.

"Цей закон буде діяти так, як все діє при "зеленій" владі: друзям все, а ворогам - закон. Просте питання: яких родичів ви повинні вказати, що вони живуть в Росії? Друге: звідки ви знаєте, що вони зараз там живуть? Почалась війна, наприклад, люди переїхали з Донецької області, хтось в Європу, хтось на підконтрольну Україні територію, а хтось об'їхав і поїхав у Росію, а звідки ви можете знати, де зараз всі ваші родичі знаходяться. Потім СБУ пише папір, що там такого-то троюрідний племінник знаходиться на Камчатці, а він про це не повідомив, значить ми його можемо звільнити з роботи. Тому це якась практична користь від такого закону, тільки для того, щоб знайти додаткові підстави, щоб людину звільнити з роботи, служби чи ще чогось іншого", - пояснив міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.).

Що передувало

Верховна Рада України ухвалила новий закон, який вводить додаткову підставу для звільнення працівників. Згідно із законопроєктом №7731, роботодавці тепер можуть розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не повідомив про родичів або близьких осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Цей законопроєкт був зареєстрований у 2022 році групою народних депутатів від фракції "Слуга Народу" і нещодавно отримав підтримку більшості у Верховній Раді. Закон має на меті забезпечити безпеку на робочому місці та запобігти можливим конфліктам інтересів.

Згідно з оновленнями статті 142 КЗпП, до правил трудового розпорядку можуть входити норми поведінки, які вимагають від працівників інформувати про особисті зв’язки з особами, що проживають у державі-агресорі чи на окупованих територіях України, та зберігати в таємниці конфіденційну інформацію. Недотримання цих правил може призвести до звільнення. Встановлення таких правил є обов’язковим для організацій зі стратегічним значенням для держави. Також закон вводить нову підставу для відсторонення працівника - проведення службової перевірки, хоча КЗпП не визначає цей термін і не уточнює деталі перевірки.