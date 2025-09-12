ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки

Про це повідомляє ДСНС на сторінці у facebook.

"Близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінування та забруднення вибухонебезпечними предметами", - йдеться у повідомленні.

Сюжет з S.T.A.L.K.E.R. 2 став основою для відео, в якому герой гри Скіф навчає основ мінної безпеки — уникати контакту з підозрілими об’єктами, рухатися назад знайомим маршрутом та викликати рятувальників.

Зазначається, що оскільки події гри відбуваються у Чорнобильській зоні відчуження — реальній території, яка була тимчасово окупована та замінована, то вона стала доречною локацією для ілюстрації правил безпеки у небезпечному середовищі.

"Мета проєкту — донести правила безпеки до найвразливішої частини молодої аудиторії гравців, яка, за даними дослідження UNICEF Ukraine та Rating Group (2024), найчастіше вдається до ризикованої поведінки. ДСНС разом зі Скіфом закликають батьків, вчителів і громадських діячів поширювати інформацію про правила поводження з ВНП та підтримувати ініціативи, що рятують життя", - наголосили у ДСНС.