ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 12 вересня разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля запустили інформаційний спецпроєкт для демонстрації правил поведінки в небезпечних умовах
Про це повідомляє ДСНС на сторінці у facebook.
"Близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінування та забруднення вибухонебезпечними предметами", - йдеться у повідомленні.
Сюжет з S.T.A.L.K.E.R. 2 став основою для відео, в якому герой гри Скіф навчає основ мінної безпеки — уникати контакту з підозрілими об’єктами, рухатися назад знайомим маршрутом та викликати рятувальників.
Зазначається, що оскільки події гри відбуваються у Чорнобильській зоні відчуження — реальній території, яка була тимчасово окупована та замінована, то вона стала доречною локацією для ілюстрації правил безпеки у небезпечному середовищі.
"Мета проєкту — донести правила безпеки до найвразливішої частини молодої аудиторії гравців, яка, за даними дослідження UNICEF Ukraine та Rating Group (2024), найчастіше вдається до ризикованої поведінки. ДСНС разом зі Скіфом закликають батьків, вчителів і громадських діячів поширювати інформацію про правила поводження з ВНП та підтримувати ініціативи, що рятують життя", - наголосили у ДСНС.
- 9 липня розробники з GSC Game World оголосили, що реліз Stalker 2: Heart of Chornobyl на консолях PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro запланований на кінець 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе