Є ризики в бік централізації влади: адвокат щодо законопроєкту про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування

Про це в етері Еспресо розповів адвокат Радослав Ткаченко.

"Законопроєкт, який передбачає нагляд за законністю рішень місцевої влади, вже перебуває на етапі другого читання. Про цей проєкт закону зараз варто говорити, оскільки існує ризик того, що децентралізації стане менше. Слід розуміти, що місцеве самоврядування - право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Держава не повинна втручатися у можливості людей самостійно приймати рішення щодо свого укладу на місцевому рівні. Коли йдеться про такий контроль з боку держави за місцевим самоврядуванням, то, на мою думку, потрібно до цього ставитися з певною осторогою та скептицизмом", - прокоментував адвокат.

За його словами, цей законопроєкт передбачає перевірку з боку держави актів місцевого самоврядування на їх законність. За обласними радами буде наглядати Кабмін, за регіональними радами (сільськими, селищними та міськими) - обласна державна адміністрація.

"Це буде відбуватися за певним переліком нормативно-правових актів, за яким може проводитися нагляд, це як нормативні акти, так і акти індивідуальної дії щодо конкретної особи. А якщо такий акт, на думку держави, не відповідає закону, то держава має право звернутися до суду з вимогою скасувати цей акт. Крім того, держава отримує повноваження щодо запобігання порушень законів на місцевому рівні. Є й позитивні речі – запровадження реєстру нормативних актів на місцевому рівні, щоб була більша прозорість і громадяни могли бачити, які нормативні акти прийняті. А також органи місцевого самоврядування можуть отримувати консультації в органів держвлади, як правильно застосовувати той чи інший закон. Однак існує ризик того, що буде перегинатися ця палиця в бік централізації", - резюмував Ткаченко.