"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв.

"Насправді вважати, що в певних владних колах існує якась стратегія, це помилково. Насправді стратегія називається "доживемо до понеділка". Обрій планування, горизонти планування - якщо є один тиждень, то це дуже довго і добре", - сказав він.

На думку Ар'єва, зараз запускається певна система короткотермінова.

"Вона спрямована на те, щоб, скажімо так, змусити Зеленського рефлексувати на певні події. І, можливо, не напряму проти Залужного, є зараз активні рухи, спроби зняти Кирила Буданова. Є спроби зараз замінити і Василя Малюка. Про це уже активно говорять. І тому, в принципі, тут є кумулятивний ефект. Не факт, що саме об'єктом є Залужний", - заявив народний депутат.

Він вважає, що прізвище Залужного завжди додає роздратування в першому кабінеті країни.

"І тому, коли в тому числі на стіл президенту лягає певна інформаційна підбірка, в тому числі із рейтингами і Буданова, і Служби безпеки України, а також подібні плітки, які розповсюджуються щодо Залужного, то центр прийняття рішень легше привести у необхідний психологічний стан для того, щоб певні рішення були прийняті", - підсумував Ар'єв.