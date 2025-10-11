"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
Плітки про політичні амбіції можливих опонентів на виборах Володимира Зеленського використовуються для впливу на президента
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв.
"Насправді вважати, що в певних владних колах існує якась стратегія, це помилково. Насправді стратегія називається "доживемо до понеділка". Обрій планування, горизонти планування - якщо є один тиждень, то це дуже довго і добре", - сказав він.
На думку Ар'єва, зараз запускається певна система короткотермінова.
"Вона спрямована на те, щоб, скажімо так, змусити Зеленського рефлексувати на певні події. І, можливо, не напряму проти Залужного, є зараз активні рухи, спроби зняти Кирила Буданова. Є спроби зараз замінити і Василя Малюка. Про це уже активно говорять. І тому, в принципі, тут є кумулятивний ефект. Не факт, що саме об'єктом є Залужний", - заявив народний депутат.
Він вважає, що прізвище Залужного завжди додає роздратування в першому кабінеті країни.
"І тому, коли в тому числі на стіл президенту лягає певна інформаційна підбірка, в тому числі із рейтингами і Буданова, і Служби безпеки України, а також подібні плітки, які розповсюджуються щодо Залужного, то центр прийняття рішень легше привести у необхідний психологічний стан для того, щоб певні рішення були прийняті", - підсумував Ар'єв.
